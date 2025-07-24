С начала года приставы Коми взыскали 4 млрд рублей

Управление ФССП России по Республике Коми подвело итоги работы в первом полугодии 2025 года на заседании коллегии, которая проходила в режиме видеоконференции.

О результатах деятельности судебных приставов региона, направленной на достижение цели «Обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц», доложил заместитель главного судебного пристава Коми Максим Орлов.

Приведем некоторые цифры, прозвучавшие в докладе.

С января по июнь на принудительное исполнение в отделения поступило 300, 9 тыс. исполнительных документов — на 36, 7 тыс. больше, чем за 6 месяцев 2024 года. Общее число исполнительных производств составило 622,3 тыс.

Окончено и прекращено 294,8 тыс. исполнительных производств.

1,08 млрд рублей взыскано в пользу физических лиц. Бюджетную систему Российской Федерации пополнили 357, 2 млн рублей. 20, 2 млн рублей в первом полугодии направлено взыскателям заработной платы.

В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, полностью взыскано 266 штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступлений, на сумму 16,6 млн рублей.

В общей сложности взыскателям перечислено 4 млрд рублей. В сравнении с предыдущим годом сумма увеличилась на 641,4 млн.