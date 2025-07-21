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После возбуждения уголовного дела воркутинец выплатил сыну 900 тысяч

Июл 21, 2025

Воркутинец, который обязан ежемесячно перечислять на содержание сына четверть дохода, во-первых, по два месяца и больше пропускал платежи, во-вторых, платил меньше положенного. Тем самым он допустил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), и был привлечен к административной ответственности. В качестве наказания мировой суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ.

Срок, в течение которого должник считался подвергнутым административному наказанию, не истек, когда пристав снова зафиксировала нарушение. На этот раз воркутинец стал фигурантом уголовного дела по ст. 157 УК РФ.

Дознаватель ОСП по г. Воркуте разъяснил подозреваемому, что в случае полного погашения задолженности по алиментам он будет освобожден от уголовной ответственности.

В данном случае ценой незапятнанной репутации должника стали 900 тысяч рублей, которые на депозит службы перечислили его родственники.

Деньги направлены в пользу сына-подростка. Уголовное дело прекращено, фамилия должника исключена из реестра злостных неплательщиков алиментов.

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