Оn-line Среда (38 выпуск) 16.07.2025





Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 — Начало/приветствие.

0:35 — Иностранцы смогут заключить контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

1:44 — С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии.

2:29 — С 1 сентября запретят снижать премии более чем на 20% от зарплаты.

4:10 — Владимир Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде.

5:00 — Аэропорт Геленджика сделал официальное заявление об открытии.

6:15 — Семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации в 2026 году.

9:05 — Новые правила направления в командировки с 1 сентября.

10:35 — 35 новых «жизненных ситуаций» появится на портале госуслуг до конца года.

12:15 — Прокуратура проверит правомерность роста тарифов ЖКХ.

13:06 — В Коми семьи с детьми-инвалидами смогут получить единовременную выплату вместо бесплатного земельного участка.

14:21 — В Инте выявили факт незаконного получения социальных пособий на детей.

Вопросы

16:03 — Кто имеет право на возмещение расходов за проезд по линии соцзащиты?

18:15 — Кто и как может получить льготные лекарства?

25:03 — Каков порядок прохождения техосмотра маломерных судов?

28:53 — Учитывается ли участие в СВО в пенсионном стаже?

Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч.