Новое в законе о защите прав граждан в ходе возврата просроченной задолженности

1 сентября вступят в силу изменения* в закон, регулирующий правоотношения в сфере возврата просроченной задолженности профессиональными взыскателями.

Они, в частности, уточняют правила использования коллекторами телефонной связи. Для взаимодействия с должником в ходе телефонных переговоров или с помощью робота-коллектора кредиторам или их представителям разрешается использовать только официальные абонентские номера, выделенные им на основании договора на оказание услуг телефонной связи.

При этом профессиональным взыскателям запрещено скрывать номер контактного телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения. В тексте сообщения должны быть указаны фамилия, имя и отчество либо наименование кредитора или его представителя, а также контактные номера телефона.

Изменения также коснулись правил направления и рассмотрения заявлений граждан о нарушении их прав представителями рынка взыскания. Такое заявление сможет подать должник или его представитель; третье лицо, давшее согласие на взаимодействие с кредитором или его представителем; иное лицо, не имеющее обязательств перед кредитором. Заявителю необходимо указать свои данные, информацию о задолженности, свой абонентский номер, а также номер, с которого поступали звонки или сообщения и время их поступления. К заявлению могут быть приложены договор или иной документ, на основании которых возникло просроченное денежное обязательство. Дополнительно граждане могут приложить кредитный отчет, а также детализацию звонков и сообщений от оператора сотовой связи.

Кроме того, закон наделяет сотрудников органа принудительного исполнения полномочиями запрашивать у кредиторов данные о должнике и способах взаимодействия с ним; у операторов связи — подтверждение информации о звонках и текстовых сообщениях, представленной заявителем; в бюро кредитных историй — кредитный отчет.

Если нарушения прав граждан подтвердятся, недобросовестные взыскатели будут привлечены к административной ответственности.

*Федеральный закон от 07.06.2025 № 137-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».