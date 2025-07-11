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Главный судебный пристав Коми ответил на вопросы взыскателя алиментов

Июл 11, 2025

Сыктывкарец 1986 г. р. платил алименты когда ему удобно и сколько считал нужным. В итоге задолженность перед сыном достигла 400 тыс. рублей. Еще 197 тыс. – неустойка на несвоевременную выплату алиментов.

Под давлением мер принудительного исполнения должник официально устроился на работу. Но с крошечной зарплатой. И теперь его платеж – текущие алименты плюс задолженность – составляет примерно 650 рублей в месяц.

– Как быть в этой ситуации? Можно ли заставить должника выплатить задолженность целиком в разумный срок? – с этими вопросами взыскатель пришла к главному судебному приставу Республики Коми Дмитрию Кручинкину, который проводил личный прием в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

– Да, этот способ остановить рост задолженности по алиментам известен недобросовестным родителям, – ответил Дмитрий Кручинкин. – Однако они забывают, что у взыскателя есть право обратиться в суд за взысканием алиментов в твердой денежной сумме. Допустим, в размере детского прожиточного минимума.

А для скорейшего погашения уже существующей задолженности руководитель Управления порекомендовал не отказываться от имущества должника, которое предлагается взыскателю в случае несостоявшихся торгов.

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