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Электронный исполнительный документ: рассказываем о преимуществах

Июл 3, 2025

Электронный исполнительный документ – цифровой материал, который содержит информацию о решении суда и является основанием для его исполнения судебными приставами.

Преимущества цифровых технологий очевидны:

  • электронные документы быстрее поступают на принудительное исполнение,
  • снижается риск их подделки и утраты,
  • минимизируются фактические ошибки, связанные с человеческим фактором,
  • исключаются расходы взыскателей на оплату заказной корреспонденции.

Цифровой исполнительный документ имеет те же реквизиты, что и стандартный письменный бланк: серию, номер, дату выдачи; дату вынесения решения суда, номер дела, наименование суда; сумму долга и его суть (неустойка, штраф и т.д.); информацию о взыскателе и должнике; в случае необходимости — особенности исполнения судебного акта.

Документ заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, подлинность которой судебный пристав может проверить.

Чтобы суд направил в ФССП России электронный документ, необходимо подать заявление. В противном случае будет оформлен традиционный бумажный вариант.

Обращаем внимание, что при поступлении электронного документа судебный пристав возбуждает исполнительное производство без заявления взыскателя.

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