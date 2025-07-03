Электронный исполнительный документ: рассказываем о преимуществах

Электронный исполнительный документ – цифровой материал, который содержит информацию о решении суда и является основанием для его исполнения судебными приставами.

Преимущества цифровых технологий очевидны:

электронные документы быстрее поступают на принудительное исполнение,

снижается риск их подделки и утраты,

минимизируются фактические ошибки, связанные с человеческим фактором,

исключаются расходы взыскателей на оплату заказной корреспонденции.

Цифровой исполнительный документ имеет те же реквизиты, что и стандартный письменный бланк: серию, номер, дату выдачи; дату вынесения решения суда, номер дела, наименование суда; сумму долга и его суть (неустойка, штраф и т.д.); информацию о взыскателе и должнике; в случае необходимости — особенности исполнения судебного акта.

Документ заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, подлинность которой судебный пристав может проверить.

Чтобы суд направил в ФССП России электронный документ, необходимо подать заявление. В противном случае будет оформлен традиционный бумажный вариант.

Обращаем внимание, что при поступлении электронного документа судебный пристав возбуждает исполнительное производство без заявления взыскателя.