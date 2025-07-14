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Дознаватель Величко: «В следующий раз надо брать первое место!»

Июл 14, 2025

Сотрудник ОСП по Сыктывдинскому району заняла второе место на окружном этапе Всероссийского конкурса «Лучший дознаватель ФССП России».

Тестирование, восемь задач, защита своей позиции перед комиссией и очень сильные соперники – накануне испытания Татьяна волновалась как всякий конкурсант. Но как только увидела задания, выдохнула: «Это же ежедневная работа дознавателя!» В итоге набрала 9,48 балла – всего на две сотых меньше лидера.

Татьяна Величко пришла в службу в конце 2017 года и сразу – в дознание, куда всегда хотела.
– Докапываться до истины – моё, – объясняет старший лейтенант внутренней службы и приводит в пример уголовное дело по ст. 312 УК РФ, когда пришлось распутывать клубок перепродаж автомобиля, чтобы доказать вину должника, совершившего незаконные действия с арестованным имуществом.

Но самая «популярная» у дознавателей службы – ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). В прошлом году Величко возбудила 25 уголовных дел в отношении безответственных родителей.

– Если я берусь, то делаю качественно – в установленные сроки и без ошибок, которые чреваты возвращением дела на дополнительное расследование, – говорит Татьяна.

Качественное дознание требует времени. Поэтому уроки с дочкой – поздно вечером, тренажерный зал – по выходным. Но полностью отключить мысли о работе удается только в отпуске.

Второе место на втором этапе Всероссийского конкурса «Лучший дознаватель ФССП России» Татьяну мотивирует:

– Это был дебют. В следующий раз надо брать первое место на Северо-Западе и дальше пробовать свои силы в состязании дознавателей всей страны!

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