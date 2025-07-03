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Дознание в УФССП России по Республике Коми: несколько цифр

Июл 3, 2025

С января по май 2025 года по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей)  возбуждено 258 уголовных дел.

После возбуждения уголовного дела двое родителей погасили задолженность по алиментам на сумму 391 тыс. рублей.

К административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ, привлечены 436 должников по алиментам.

По ст.177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) возбуждено 11 уголовных дел.

С начала года возбуждено 1 уголовное дел по ч. 1 ст. 297 УК РФ (Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

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