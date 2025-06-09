Владелец аттракциона в Сыктывкаре компенсировал ребенку моральный вред

Ребенок прыгнул с батута на подушку, которая не была готова к использованию, и получил травму средней тяжести.

Мать пострадавшего обратилась в суд, который взыскал с владельца аттракциона 250 тыс. рублей компенсации морального вреда и еще 125 тыс. в качестве штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 направил юридическому лицу-должнику постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг и в обеспечительных целях наложил арест на счета.

Должник действовал грамотно: в период, отведенный для добровольного исполнения, подал приставу заявление об обращении взыскания на тот счет, где имелась необходимая сумма.

Таким образом права взыскателя были восстановлены в короткий срок, а должник избежал дополнительных расходов в виде исполнительского сбора.