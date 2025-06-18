Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В Усть-Вымском районе работодатель компенсировал моральный вред

Июн 18, 2025

В результате грубой неосторожности оператор дисковой пилорамы получил телесные повреждения, ставшие причиной его смерти. Дочь погибшего потребовала у работодателя 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд учел обстоятельства, приведшие к несчастному случаю, и снизил размер выплаты до 800 тыс. рублей.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства пристав ОСП по Усть-Вымскому району предупредила руководителя предприятия-должника об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и исполнительском сборе в случае нарушения срока, установленного для добровольного исполнения требований.

Меры принудительного исполнения не потребовались. Получив процессуальный документ на портале Госуслуг, юридическое лицо немедленно перечислило на депозит службы необходимую сумму.

Похожая запись

Новости читателей

В Инте устроители собачьего приюта вернули в бюджет присвоенную субсидию

Июн 17, 2025
Новости читателей

Служу России, служу Закону!

Июн 11, 2025
Новости читателей

Сокровища Пармы: путешествие по экологическим тропам Республики Коми

Июн 10, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Усть-Вымском районе работодатель компенсировал моральный вред

Июн 18, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Инте устроители собачьего приюта вернули в бюджет присвоенную субсидию

Июн 17, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Баскетбольный клуб НИКА

💪

Июн 16, 2025 НИКА 0 Comments
Баскетбольный клуб НИКА

😈

Июн 16, 2025 НИКА 0 Comments