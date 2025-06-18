В Усть-Вымском районе работодатель компенсировал моральный вред

В результате грубой неосторожности оператор дисковой пилорамы получил телесные повреждения, ставшие причиной его смерти. Дочь погибшего потребовала у работодателя 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд учел обстоятельства, приведшие к несчастному случаю, и снизил размер выплаты до 800 тыс. рублей.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства пристав ОСП по Усть-Вымскому району предупредила руководителя предприятия-должника об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и исполнительском сборе в случае нарушения срока, установленного для добровольного исполнения требований.

Меры принудительного исполнения не потребовались. Получив процессуальный документ на портале Госуслуг, юридическое лицо немедленно перечислило на депозит службы необходимую сумму.