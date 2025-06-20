В спальном районе Сыктывкаре приостановлена работа увеселительных заведений

Судебные приставы ОСП по г. Сыктывкару № 2 исполняют решения суда об административном приостановлении на 20 суток эксплуатации помещений, лестничных клеток и маршей, расположенных в одном здании в микрорайоне Орбита.

Несколько юридических лиц, владеющих популярными увеселительными заведениями, признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности и обязаны их устранить.

Сегодня возбуждено третье исполнительное производство. Постановление вручено представителю организации-должника.

Приставы ограничили доступ в помещения и регулярно контролируют целостность пломб.

Нарушений со стороны должников на сегодня не зафиксировано.