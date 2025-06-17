В Инте устроители собачьего приюта вернули в бюджет присвоенную субсидию

Интинский предприниматель получил в Минсельхозе Коми 2 млн рублей на обустройство собачьего приюта. Чтобы не возвращать в бюджет неиспользованную часть субсидии, в сговоре с тремя подельниками он завысил стоимость приобретенных балков, и в карманах преступников осела 951 тыс. рублей.

50 тыс. рублей получатель субсидии внес в казну до суда, поэтому размер ущерба был уменьшен: приставам ОСП по Инте надлежало взыскать солидарно с четверых осужденных 901 тыс. рублей.

В рамках четырех исполнительных производств должники лишились права распоряжаться автомобилями, квартирами, земельными участками, гаражами, производственными зданиями. Никто не мог выехать за границу, бесконтрольно пользоваться банковскими счетами и претендовать на сохранение прожиточного минимума при обращении взыскания на заработную плату.

Меры принудительного исполнения вынудили должников поторопиться. Двое из них внесли на депозит службы судебных приставов всю сумму ущерба, причиненного преступлением, и оплатили исполнительский сбор – 63 тыс. рублей.