Целевик из Усинска возместил вузу в Курске затраты на обучение

Житель Усинска 2004 г. р. поступил в Курский аграрный университет по целевому направлению курского сельхозпредприятия, чтобы стать агроинженером. Но передумал и не окончил даже первый курс.

Расходы на обучение целевика превысили 100 тыс. рублей. И так как молодой человек не возместил эти затраты добровольно, вуз обратился в суд и предъявил исполнительный лист в ОСП по Усинску.

Пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг, арестовал счета, вынес запрет на регистрационные действия с квартирой и в течение пяти рабочих дней ждал волеизъявления бывшего студента.

Оплата 115 тыс. рублей долга перед вузом запоздала, поэтому добавились еще 8 тыс. рублей исполнительского сбора. Взыскание штрафа за просрочку выделено в отдельное исполнительное производство.