Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Целевик из Усинска возместил вузу в Курске затраты на обучение

Июн 9, 2025

Житель Усинска 2004 г. р. поступил в Курский аграрный университет по целевому направлению курского сельхозпредприятия, чтобы стать агроинженером. Но передумал и не окончил даже первый курс.

Расходы на обучение целевика превысили 100 тыс. рублей. И так как молодой человек не возместил эти затраты добровольно, вуз обратился в суд и предъявил исполнительный лист в ОСП по Усинску.

Пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг, арестовал счета, вынес запрет на регистрационные действия с квартирой и в течение пяти рабочих дней ждал волеизъявления бывшего студента.

Оплата 115 тыс. рублей долга перед вузом запоздала, поэтому добавились еще 8 тыс. рублей исполнительского сбора. Взыскание штрафа за просрочку выделено в отдельное исполнительное производство.

Похожая запись

Новости читателей

Владелец аттракциона в Сыктывкаре компенсировал ребенку моральный вред

Июн 9, 2025
Новости читателей

Труд судебного пристава востребован и почетен

Июн 6, 2025
Новости читателей

Приставы Коми – детям

Июн 3, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Целевик из Усинска возместил вузу в Курске затраты на обучение

Июн 9, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Владелец аттракциона в Сыктывкаре компенсировал ребенку моральный вред

Июн 9, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Информационная программа «Новости» от 3.06.2025.

Июн 8, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Отчет главы МО «Инта» РК- руководителя администрации Григория Николаева.

Июн 8, 2025 5 канал Инта 0 Comments