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Труд судебного пристава востребован и почетен

Июн 6, 2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми  приглашает на службу в органы принудительного исполнения граждан Российской Федерации от 18 и до 40 лет, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника органов принудительного исполнения.

Служба в органах принудительного исполнения – это:

  • социальные гарантии;
  • специальные звания;
  • форменное обмундирование;
  • достойное денежное содержание;
  • основной и дополнительный отпуск, материальная помощь к отпуску, оплата проезда;
  • ведомственные санатории у Черного моря и в Подмосковье;
  • медицинское обслуживание;
  • выслуга лет, дающая право выхода на пенсию (20 и более лет);
  • направление детей на целевое обучение;
  • содержательный семейный досуг, разнообразная внеслужебная деятельность;
  • занятия командными и индивидуальными видами спорта, участие в соревнованиях.

Вступая в ряды судебных приставов, вы обеспечиваете себе достойное настоящее, а вашим детям — достойное будущее.

Информация о порядке поступления на службу размещена на официальном сайте УФССП России по Республики Коми (www.r11.fssp.gov.ru) в разделе «Об Управлении» — «Порядок прохождения государственной службы». По вопросам трудоустройства обращаться в Управление по телефону 8 (8212) 28-74-75 или непосредственно к начальникам городских и районных отделений судебных приставов. Адреса ОСП размещены на сайте Управления в разделе «Контакты».

Вакансии: https://r11.fssp.gov.ru/ob_upravlenii/job/ppgs_opi    

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