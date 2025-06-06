Труд судебного пристава востребован и почетен

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми приглашает на службу в органы принудительного исполнения граждан Российской Федерации от 18 и до 40 лет, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника органов принудительного исполнения.

Служба в органах принудительного исполнения – это:

социальные гарантии;

специальные звания;

форменное обмундирование;

достойное денежное содержание;

основной и дополнительный отпуск, материальная помощь к отпуску, оплата проезда;

ведомственные санатории у Черного моря и в Подмосковье;

медицинское обслуживание;

выслуга лет, дающая право выхода на пенсию (20 и более лет);

направление детей на целевое обучение;

содержательный семейный досуг, разнообразная внеслужебная деятельность;

занятия командными и индивидуальными видами спорта, участие в соревнованиях.

Вступая в ряды судебных приставов, вы обеспечиваете себе достойное настоящее, а вашим детям — достойное будущее.

Информация о порядке поступления на службу размещена на официальном сайте УФССП России по Республики Коми (www.r11.fssp.gov.ru) в разделе «Об Управлении» — «Порядок прохождения государственной службы». По вопросам трудоустройства обращаться в Управление по телефону 8 (8212) 28-74-75 или непосредственно к начальникам городских и районных отделений судебных приставов. Адреса ОСП размещены на сайте Управления в разделе «Контакты».

Вакансии: https://r11.fssp.gov.ru/ob_upravlenii/job/ppgs_opi