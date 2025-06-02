Сыктывкарский пристав оказал помощь выпавшему из окна ребенку

Утром выходного дня судебный пристав по ОУПДС, нападающий сборной ФССП России по футболу Эдуард Осипов вернулся из Москвы с матчей общества «Динамо» и сразу приступил к обязанностям заботливого мужа и отца.

Собирая годовалую дочь на прогулку, он услышал глухой стук о бетон под окном и женский крик: «Чей ребенок упал?!».

Через несколько секунд молодой человек был на месте происшествия: босой двухлетний малыш с разбитой губой плакал под дождем. Антимоскитная сетка не удержала оставленного без присмотра любопытного мальчишку, и он выпал из окна первого этажа.

Старший сержант внутренней службы немедленно вызвал скорую, вынес плед, воду, позвонил матери ребенка.

Медики не заставили себя долго ждать. Первичный осмотр показал, что ребенок отделался легким испугом. Однако для полной уверенности в том, что все обошлось, повезли пациента вместе с подоспевшей мамой на детальное обследование.

— Эдуард, эта история, наверное, заставила принять меры безопасности у себя дома? Дочь подрастает…

— У нас на окнах фиксаторы были установлены еще до рождения Аленки. Мы с женой к родительству готовились!