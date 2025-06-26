Сыктывкарец оплатил десятки штрафов под угрозой ареста автомобиля

«С превышением скорости без ремня на красный свет» – такой стиль вождения сыктывкарца зафиксировали дорожные камеры видеонаблюдения нескольких регионов страны. Плюс невыплаченные налоги. Итого – 47 исполнительных производств на 150 тыс. рублей.

Обращение взыскания на счета существенно не повлияло на сокращение долга. Запрет на регистрационные действия с иномаркой жизнь должника не осложнил. Что дало мгновенный результат? Встреча с приставом и угроза попрощаться с автомобилем.

Сотрудники органов принудительного исполнения и автоинспекторы изменили тактику совместных мероприятий. Теперь это не пост на оживленной трассе, а «летучий отряд», который работает точечно и эффективно.

Во время такого рейда мобильная группа установила и остановила «Мазду» должника, чтобы арестовать и эвакуировать на спецстоянку. Ради спасения автомобиля мужчина немедленно погасил все долги и поехал дальше – на разрешенной скорости, пристегнувшись ремнем безопасности.