Служу России, служу Закону!

Пасмурное небо обещало продолжение дождя, но церемонию принятия присяги и награждения было решено в зал не переносить. Решение оказалось верным: к 11 часам тучи побледнели, и даже солнце показалось — на несколько минут.

Открывая торжественное мероприятие у мемориала «Вечная слава», заместитель главного судебного пристава Максим Орлов подчеркнул, что сотрудники органов принудительного исполнения дают клятву служить России и Закону в памятный год 80-летия Великой Победы и 160-летия института судебных приставов, пожелал коллегам с честью выполнять свои обязанности и быть достойными продолжателями традиций службы.

После того, как у Вечного огня прозвучали веские слова присяги, из строя за ведомственными наградами стали выходить отличившиеся сотрудники и гражданские служащие из Сыктывкара и Сыктывдинского района.

Одна из наград вручена не действующему, а будущему сотруднику службы. Третьекурсница Сыктывкарского университета Вероника Ложкина, которая учится по целевому направлению, отмечена Благодарственным письмом министра юстиции Российской Федерации за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни.

Завершилось торжество так же, как и началось – гимнами России и Республики Коми.