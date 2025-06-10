Приставы Сыктывкара начали день с донации

В Республиканском центре крови случайных людей нет. И внимательный доброжелательный персонал, и доноры объединены общей гуманистической целью – создать достаточный запас крови и ее компонентов для спасения человеческих жизней.

В канун Дня России и Всемирного дня донора судебные приставы Сыктывкара, сотрудники аппарата Управления, гражданские служащие внесли свой вклад в благотворительный банк.

Среди доноров – Максим Канев, обладатель редкой группы крови, которая встречается примерно у 8 % жителей планеты.

– «Донорский светофор» сигналит, что на станции переливания есть потребность в IV группе. Это моя! И я всегда готов делиться с теми, кому она может срочно понадобиться, – говорит младший лейтенант внутренней службы.

По счастливому совпадению сотрудники службы стали участниками церемонии вручения нагрудных знаков троим сыктывкарцам, удостоенным звания «Почетный донор России». Приветствуя собравшихся, руководитель администрации главы Республики Коми Дмитрий Самоваров напомнил, что 2025-й объявлен в регионе Годом героев и причислил к их числу доноров, отдающих частицу себя людям, которых даже не знают.

Эти слова в полной мере относятся ко всем нашим коллегам, которые начали день с донации.