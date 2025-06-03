Приставы Коми – детям

В канун Дня защиты детей ФССП России по традиции провела акцию, привлекающую внимание общества к защите прав несовершеннолетних. Неотъемлемая ее часть – активизация принудительного исполнения судебных решений, в центре которых право детей на благополучие.

Так, в Коми в течение двух недель почти сорок судебных приставов, отвечающих за взыскание алиментов, рано утром и поздно вечером выходили по адресам должников.

В рамках 108 исполнительных производств наложен арест на имущество нерадивых родителей. Они вернут себе право распоряжаться дорогой бытовой техникой, гаджетами, автомобилями, недвижимостью только после перечисления в пользу детей необходимых сумм.

Приставы вынесли 240 постановлений, закрывающих для должников государственную границу, и больше 100 постановлений, ограничивающих в пользовании спецправом.

68 безработным вручены направления в Центры занятости. В рамках 490 исполнительных производств работающих должников в бухгалтериях проверен расчет алиментов.

Больше 40 матерей и отцов после встречи с приставом отправились в суд на рассмотрение административных протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей).

Больше 50 должников, о чьей судьбе ничего не могли сообщить ни родственники, ни соседи, объявлены розыск.

Сведения о правонарушителях и разыскиваемых лицах появятся в реестре злостных неплательщиков алиментов на сайте ФССП России, который стал общедоступным 25 мая.