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От пристава до водителя

Июн 27, 2025

– А женщин в водители берете?
– Почему нет? Встречный вопрос: сможете поддерживать исправное техническое состояние автомобиля?

На Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Сыктывкаре Управление ФССП России по Республике Коми на этот раз предлагало соискателям вакансии не только сотрудников органов принудительного исполнения (судебный пристав-исполнитель, дознаватель), но и работников, обеспечивающих их деятельность (водитель).

Среди обративших внимание на стенд службы – и вчерашние студенты, и готовые к переменам профессионалы. Каждый получил развернутую консультацию заместителя начальника отдела государственной службы и кадров Юлианы Солодовник.

Капитан внутренней службы подробно останавливалась на условиях, которые обеспечивает ФССП России. Достойное денежное довольствие/зарплата, ежеквартальные и годовые премии, ведомственные санатории, пятидневная рабочая неделя – работодатель заботится и о тех, кто носит погоны, и о гражданских лицах.

Требования к кандидатам и перечень необходимых документов размещены на сайте УФССП России по Республике Коми.

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