Оn-line Среда (34 выпуск) 18.06.2025





Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 — Начало/приветствие.

0:35 — Штраф за жезл. За какое нарушение ПДД наказание увеличится в 14 раз.

2:28 — Граждане смогут оценить качество работы организаций социальной сферы на портале госуслуг.

3:48 — Российским учителям могут разрешить забирать у школьников вейпы.

5:28 — Российские банки готовятся снижать ставки по кредитам и ипотеке.

6:29 — Россиянам хотят начать платить за сообщения о нарушителях на электросамокатах.

8:01 — С 1 сентября в России будут продаваться только качественные и проверенные биологически активные добавки (БАДы) со специальной маркировкой.

8:49 — Госдума одобрила в первом чтении проект о льготах при дарении жилья.

10:24 — Владимир Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года.

12:10 — Двое военнослужащих из Коми возвращены из украинского плена.

12:51 — Семьям Коми стало проще использовать материнский капитал на образование ребенка в вузах региона.

15:06 — В Инте задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Вопросы

15:59 — Что изменилось для выпускников с возможностью пересдачи одного предмета в президентские дни?

19:00 — Какие работы проводятся в Инте по улучшению качества холодного водоснабжения?

20:11 — Когда пройдет военно-патриотическая игра "Альфа"?

21:31 — Может ли ресурсоснабжающая организация требовать бумажный паспорт счетчика?

Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч.