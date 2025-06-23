Должник в Ижме провел двое суток под арестом

С сентября 2023 по июнь 2025 года в отношении жителя села Щельяюр 1999 г. р. возбуждено 23 исполнительных производства на сумму, превышающую 350 тыс. рублей.

Большой долг сложился не только из кредитов и неоплаченных коммунальных услуг, но и из крупных штрафов ГИБДД – в частности, за управление автомобилем без прав.

Напомним, неуплата штрафа в срок является правонарушением и влечет дополнительный штраф, в двукратном размере, либо административный арест.

Так как должник игнорировал требование о явке в отделение, судебный пристав ОСП по Ижемскому району вынесла постановление о приводе должника и, когда он был принудительно доставлен приставами по ОУПДС, составила административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

За уклонение от исполнения административного наказания должник арестован судом на двое суток.

Этого времени хватило, чтобы семья должника собрала необходимую сумму и перечислила ее в счет уплаты долгов по всем исполнительным производствам.