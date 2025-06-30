Давши слово – держи

Педиатр поступила в ординатуру Волгоградского государственного медицинского университета по целевому договору, но после ее окончания к работе в лечебном учреждении не приступила. Неисполнение обязательства повлекло обращение вуза в суд за взысканием с выпускницы штрафа в размере 336 731 руб.

К моменту вынесения судебного решения ответчица обосновалась в Краснодарском крае, однако исполнительное производство было возбуждено в Коми — по месту регистрации ординатора, указанному в договоре на целевое обучение.

Впрочем, для цифрового исполнительного производства административных границ не существует: благодаря современным технологиям должники и взыскатели взаимодействуют с органами принудительного исполнения без личного контакта. Получив постановление сыктывкарского пристава в личном кабинете на Госуслугах, должница в тот же день перечислила в пользу взыскателя всю сумму штрафа.