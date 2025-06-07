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«Библиосумерки – 2025»: «СВОИ ГЕРОИ»

Июн 8, 2025 #Инта


Инта присоединилась к ежегодной Всероссийской культурно-просветительской акции «Библиосумерки – 2025». В центральной библиотеке были организованы многочисленные мастер-классы, интерактивные площадки, экскурсии, квесты, выставки, работала полевая кухня и проводился розыгрыш призов.

В этом году акция была приурочена Году защитника Отечества, 80-летию Великой Победы и Году Героев Коми. Интинцы посетили разные локации, узнали о подвигах, мужестве, отваге героев в годы Великой Отечественной войны.

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