За четыре месяца приставы Коми взыскали в пользу детей 415 миллионов

В январе — апреле 2025 года в отделениях судебных приставов Республики Коми на исполнении находилось 11 119 исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них возбуждено (возобновлено) 1 815. Окончено 3 447, в том числе направлением для удержаний из заработка — 2 549, фактическим исполнением — 125.

К 1 мая остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов составил 7 670.

В рамках неоконченных исполнительных производств:

больше 800 должников объявлены в розыск;

порядка 90 должников привлечены к административной ответственности и проводятся мероприятия по привлечению к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ;

в отношении порядка 180 должников уже возбуждены уголовные дела.

Для контроля за правильностью начисления алиментов судебные приставы-исполнители провели 3 875 проверок бухгалтерий.

В рамках 508 исполнительных производств арестовано имущество должников.

В целях понуждения должников к выплате алиментов ограничивается выезд должников из Российской Федерации. К 1 мая действовало 5 332 соответствующих постановления.

В рамках 959 исполнительных производств должники ограничены в специальном праве.

Благодаря мерам принудительного исполнения приставы Коми с начала года перечислили в пользу детей 415, 5 млн рублей.