Воркутинец вернул долг взрослым сыновьям

Житель Воркуты стал отцом двойняшек в 19. Когда сыновьям исполнилось 3 года 9 месяцев, их мать получила судебное решение о взыскании трети дохода в качестве алиментов.

Исполнительный лист был предъявлен в службу значительно позже, поэтому исполнительное производство началось с расчета задолженности, которая к тому моменту превысила 150 тыс. рублей и далее только росла, несмотря на комплекс принятых приставом мер – от запрета на регистрационные действия с недвижимостью до ограничения в пользовании спецправом.

За неуплату средств на содержание детей должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, а уголовной все-таки избежал, так как детям исполнилось 18 лет.

К совершеннолетию сыновей долг по алиментам составил 893 тыс. рублей. Но повзрослевший мужчина, испытавший все неудобства принудительного исполнения, более не стал уклоняться от своих обязанностей или растягивать на годы выплату задолженности. Изменившееся материальное положение позволило должнику собрать всю сумму, которую в присутствии пристава он передал матери своих детей.

Взыскание 63 тыс. рублей исполнительского сбора выделено в самостоятельное исполнительное производство.