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В Вуктыле приставы опечатали помещения спортшколы

ОтНовости Читателей

Май 7, 2025

Решением суда в Вуктыле на 90 дней приостановлена работа спортивной школы. Причиной стали  серьёзные нарушения санитарных норм, а именно протечки, плесень и повреждения отделки.

Суд установил, что руководство школы не предприняло никаких действий для устранения этих проблем, что представляет опасность для здоровья занимающихся.

ведомив ответственных должностных лиц о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав ОСП по Вуктылу немедленно опечатала перечисленные в судебном решении помещения – спортивный зал, гардероб, раздевалку, кабинет тренеров, душевые и туалетные комнаты.

Далее сотрудники органов принудительного исполнения будут контролировать исполнение должником требований судебного акта об административном приостановлении деятельности в течение всего срока приостановления.

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