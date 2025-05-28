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В Сыктывкаре оказались под арестом неплательщик алиментов и его автомобиль

Май 28, 2025

В общедоступном реестре злостных неплательщиков алиментов сыктывкарец 1979 г. р. упомянут дважды: детей двое, взыскательниц двое, общий долг превысил 900 тыс. рублей.

К административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ мужчина уже привлекался, но не образумился, платить сыну и дочери так и не начал. Вдобавок стал играть с органами принудительного исполнения в прятки, поэтому в розыск были объявлены и он сам, и его имущество.

Сначала нашелся автомобиль: разыскник ОСП по Сыктывкару № 1, не дожидаясь владельца, арестовал транспортное средство и вызвал эвакуатор. После этого должник нашелся сам. Он явился к судебному приставу, был опрошен и препровожден в суд, который, рассмотрев два протокола о неуплате средств на содержание детей, в качестве административного наказания арестовал безответственного отца на 20 суток.

Как будут развиваться события, останется ли Chevrolet Lacetti в собственности должника, зависит от него самого. Кроме алиментов детям и исполнительского сбора сыктывкарцу придется выплатить расходы на перевозку арестованного автомобиля и его хранение на спецстоянке.

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