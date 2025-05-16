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В Коми должника по алиментам у трапа встретили люди в форме

Май 16, 2025

События развивались стремительно: в 17 часов приставы получили информацию, что должник летит из Москвы в Сыктывкар, в 20 часов 40 минут его встречали у трапа сотрудники линейного отдела полиции.

Повышенный интерес правоохранителей к персоне уроженца Прилузского района 1975 г. р. вызван тем, что он — фигурант уголовного дела о неуплате средств на содержание детей. Установить его местонахождение не удавалось, поэтому отец троих детей находился и в исполнительном, и в федеральном розыске.

Пристав, которая выполняла разыскное задание, в аэропорту отобрала объяснения: мужчина указал, что год неофициально работал в Москве, теперь собирается жить на родине.

Полиция доставила задержанного в Объячево, где ему предстоит предстать перед судом. Ст. 157 УК РФ предусматривает в качестве наказания исправительные или принудительными работы на срок до года, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года.

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