5 канал Инта

В Инте планируют создать муниципальное дорожное предприятие

От5 канал Инта

Май 1, 2025 #Инта


Ростислав Гольдштейн предложил создать в Инте муниципальное дорожное предприятие. Это позволит в ближайшей перспективе решить одну из самых острых проблем, прозвучавших на встрече временно исполняющего обязанности Главы Республики с лидерами общественности Инты и во время прямой линии с жителями Коми, прошедшей 21 апреля. Руководитель региона предложил администрации Приполярья создать своё дорожное предприятие, чтобы не зависеть от недобросовестных подрядных организаций. Правительство Коми готово выкупить асфальтобетонный завод и помочь в обеспечении специализированной техникой, но уже не в этом году.

От 5 канал Инта

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