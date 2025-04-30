В Инте планируют создать муниципальное дорожное предприятие





Ростислав Гольдштейн предложил создать в Инте муниципальное дорожное предприятие. Это позволит в ближайшей перспективе решить одну из самых острых проблем, прозвучавших на встрече временно исполняющего обязанности Главы Республики с лидерами общественности Инты и во время прямой линии с жителями Коми, прошедшей 21 апреля. Руководитель региона предложил администрации Приполярья создать своё дорожное предприятие, чтобы не зависеть от недобросовестных подрядных организаций. Правительство Коми готово выкупить асфальтобетонный завод и помочь в обеспечении специализированной техникой, но уже не в этом году.