В федеральный реестр попали больше тысячи неплательщиков алиментов из Коми

25 мая 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 29.05.2024 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которым предусмотрено введение реестра должников по алиментным обязательствам.

Полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на Федеральную службу судебных приставов.

В соответствии с новым законом реестр является частью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП России.

Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты совершеннолетним недееспособным детям или нетрудоспособным родителям. Кроме того, в реестре окажутся должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения.

Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра.

Федеральный закон призван мотивировать должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей, побуждать граждан исключить репутационные потери и другие неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью.

К 1 мая в исполнительном розыске в Коми находились больше 800 должников по алиментам, за неуплату средств на содержание детей порядка 270 человек привлечены к административной и уголовной ответственности – сведения о них отразились в федеральном реестре.