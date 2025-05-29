Ухтинцу направлено извещение о включении в реестр должников по алиментам

Ухтинец 1974 года рождения, обязанный выплачивать алименты 9-летнему сыну, повел себя как ребенок: в ответ на требование разыскника проехать в отделение, заперся в машине и позвонил маме.

Разыскное дело в отношении должника было заведено потому, что при задолженности по алиментам, в тот момент приближающейся к 800 тыс. рублей, на прием к приставу он не являлся, по известным адресам не появлялся, обязательные работы, которые суд назначил в качестве административного наказания за неуплату средств на содержание детей, проигнорировал, по телефону уверял, что теперь живет в Адлере.

Пристав, осуществляющий розыск, установил, что Ухту должник не покидал, нашел его автомобиль и с пяти утра до часу дня терпеливо ждал, когда разыскиваемый гражданин сядет за руль. Потом пришлось ждать маму. На ее автомобиле должник и был доставлен к судебному приставу-исполнителю.

В объяснении должник не мог назвать уважительные причины для невыплаты алиментов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ и уже передано в суд.

25 мая ухтинцу направлено извещение о том, что информация о нем включена в реестр должников по алиментам и будет находиться в общем доступе до полного погашения задолженности, которая на сегодня превышает 750 тыс. рублей.

Напомним, в реестре собраны данные должников, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних недееспособных детей, нетрудоспособных родителей; должники, объявленные в розыск.