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Сыктывкарец выплатил сыну полмиллиона

Май 22, 2025

Исполнительное производство сыктывкарца 1978 г. р. за годы превратилось в увесистый том, состоящий из ответов регистрирующих органов, актов описи и ареста имущества, заключений оценщика, постановлений, ограничивающих должника в специальном праве и выезде за рубеж, и других процессуальных документов.

Однако стоит признать, что комплекс мер принудительного исполнения давал скромный результат: в отсутствие постоянной работы должник перечислял ребенку мизерные суммы. В результате к августу 2022 года задолженность по алиментам превысила 900 тыс. рублей.

После заключения должником контракта с министерством обороны РФ пристав ОСП по Сыктывкару №  2 обратила взыскание на денежное довольствие военнослужащего.  Впервые за много лет в пользу взыскателя пошли регулярные текущие выплаты, и долг стал уменьшаться — к весне этого года он составлял уже 518 тыс. рублей.

Оставшиеся полмиллиона отец перечислил сыну одним платежом. Ребенок получил причитающееся, должник вздохнул свободно: ограничения, запреты, аресты, наложенные приставом, отменены.

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