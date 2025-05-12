Судебные приставы спасли сыктывкарца

Судебные приставы по ОУПДС Максим Рогов и Павел Алтухов не дали веселой компании приступить к дневному застолью: люди в форме явились за хозяином квартиры. Судебный пристав-исполнитель ОСП по Сыктывкару № 1 поручила доставить должника по алиментам в отделение для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ.

Пока сотрудники органа принудительного исполнения разъясняли права и обязанности лицу, сопротивлявшемуся приводу, у одного из гостей начался эпилептический припадок. В отличие от его приятелей, приставы, обученные действиям в подобных ситуациях, не растерялись. Вызвали скорую помощь и до ее приезда, уложив гражданина на диван, удерживали тело в правильном положении.

Когда пациент был передан в руки медиков, приставы вернулись к прямым обязанностям — за воспрепятствование своей законной деятельности составили в отношении должника по алиментам протокол по ст. 17.8 КоАП РФ и доставили в отделение.