Спаситель Спасский: в Коми пристав спас тонувшего рыбака

Они вместе приехали из деревни Граддор к озеру: местный житель Анатолий Михайлович – рыбачить, дачник Дмитрий и его спутница – выпустить на простор московскую сторожевую.

К счастью, собака не увела хозяина далеко от берега. Иначе он мог не заметить, как одноместная резиновая лодка перевернулась.

– Я скинул верхнюю одежду и поплыл. Нас разделяло метров 15. Анатолий Михайлович лежал в ледяной воде вниз лицом, – рассказывает Дмитрий. – Навыков спасения утопающих у меня нет, но как надо действовать, интуитивно понял, и рыбаку, наконец, удалось сделать вдох.

На берегу Дмитрий и его девушка переодели пожилого человека в сухую одежду, постарались согреть растираниями и как только он смог более-менее твердо встать на ноги, посадили в машину и повезли в деревню – туда и приехала скорая.

О героическом поступке судебного пристава по ОУПДС, лейтенанта внутренней службы Дмитрия Спасского коллектив Управления узнал от детей спасенного рыбака. Юлия и Петр пришли к главному судебному приставу со словами благодарности в адрес сотрудника службы и просьбой о его поощрении.

… В тот майский день Дмитрию исполнилось 33, а Анатолий Михайлович родился второй раз – теперь у мужчин есть общий праздник!