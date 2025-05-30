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Приставы Воркуты принудили мать вспомнить о долге

Май 30, 2025

После развода родителей дочь-подросток осталась с отцом, а мать была обязана выплачивать на ее содержание четверть дохода. Дохода, однако, у молодой женщины не было, поэтому пристав опиралась на среднюю заработную плату в стране, и за несколько месяцев задолженность по алиментам достигла 197 тыс. рублей.

Неуплата средств на содержание детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства является административным правонарушением. Чтобы составить соответствующий протокол, должницу подвергли приводу – добровольно являться в отделение судебных приставов она не собиралась.

В суд на рассмотрение дела воркутинка не пришла. Должницу снова пришлось искать и доставлять принудительно, но на этот раз в спецприемник.

Пока правонарушительница в изоляции от общества ожидала судебного заседания, ее нынешний поклонник действовал: мужчина полностью оплатил задолженность по алиментам. Впрочем, от наказания должницу это не спасло: так как правонарушение имело место, суд назначил 20 часов обязательных работ.

Решение суда не обжаловано в установленный срок, поэтому воркутинке придется безвозмездно благоустраивать город.

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