Погоня, стрельба и задержание. В Усинске нетрезвого водителя остановили выстрелами по колесам





В Усинске инспекторы дорожной полиции устроили настоящую погоню за пьяным водителем.

Происшествие произошло в ночь на 19 апреля. Молодой человек на автомобиле «ВАЗ» проигнорировал неоднократные требования об остановке и попытался скрыться, создавая реальную угрозу для всех участников дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции включили спецсигналы и преследовали нарушителя, который, выехав из города, направился в сторону села Сынянырд. На автодороге "подъезд к Усинску" ситуация обострилась: гонщик продолжал игнорировать приказы остановиться.

Чтобы предотвратить трагедию, инспекторы, руководствуясь федеральным законом «О полиции», применили огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела полицейские открыли огонь по колесам автомобиля. Машину удалось остановить.

За рулём оказался 27-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило превышение допустимой нормы алкоголя в организме. При проверке выяснилось, что в 2016 году он уже попадался за вождение в нетрезвом виде без прав, а водительское удостоверение получил лишь в 2023 году.

В отношении нарушителя составлено четыре административных протокола, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.