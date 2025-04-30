Памяти Героев посвящается





2025 год объявлен Годом защитника Отечества в Российской Федерации и Годом Героев Коми. Этот год призван почтить память и отдать должное тем, кто проявил мужество, самоотверженность и героизм в защите своей страны.

В преддверии 80-летия Великой Победы представляем проект, посвящённый всем защитникам Отечества. Воспитанники детских садов, представители национальных обществ, педагоги, школьники и их родители читают стихи и рассказывают о героях своей семьи, которые принимали участие в военных сражениях.