5 канал Инта

Памяти Героев посвящается

От5 канал Инта

Май 1, 2025 #Инта


2025 год объявлен Годом защитника Отечества в Российской Федерации и Годом Героев Коми. Этот год призван почтить память и отдать должное тем, кто проявил мужество, самоотверженность и героизм в защите своей страны.

В преддверии 80-летия Великой Победы представляем проект, посвящённый всем защитникам Отечества. Воспитанники детских садов, представители национальных обществ, педагоги, школьники и их родители читают стихи и рассказывают о героях своей семьи, которые принимали участие в военных сражениях.

От 5 канал Инта

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