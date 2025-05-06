Оn-line Среда (27 выпуск) 30.04.2025





Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 – Начало/приветствие.

0:36 – Российские войска освободили Курскую область.

2:23 – Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

3:27 – Техосмотр по новым правилам: уже с 28 апреля автомобилистов ждут изменения.

5:24 – Военные и добровольцы в Курской области получат статус ветеранов боевых действий.

6:30 – Владимир Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз без ЕГЭ.

7:19 – Теперь за хранение бензина в гараже можно получить штраф до 15 000 рублей..

8:00 – Новые правила для дачников с 1 мая 2025: регистрация теплиц и бань обязательна.

9:21 – Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет.

11:04 – McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака в России.

12:00 – Как мошенники подготовились госэкзаменам?

12:41 – Правительство Коми проработает вопрос ремонта и модернизации спортивной школы "Юность" в Инте.

14:09 – Жители Инты могут выбрать территорию для благоустройства в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Вопросы

15:59 – Как сдать муниципальную квартиру?

17:21 – Кто может получить материнский капитал в 2025 году?

19:15 – Чем опасны вейпы?

26:07 – Какой сечас один из популярных видов мошенничества?