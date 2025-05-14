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Миллион за травмы

Май 14, 2025

Выезжая на главную дорогу, ухтинский пенсионер-водитель автомобиля Toyota RAV4 не предоставил преимущество ВАЗу. В результате аварии серьезно пострадал молодой человек — пассажир отечественной легковушки.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, виновник аварии приговорен к 1 году 10 месяцам ограничения свободы с лишением права 2 года заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего с осужденного взыскан миллион рублей.

Для побуждения должника к исполнению судебного решения пристав ОСП по г. Ухте вынесла запрет на регистрационные действия с автомобилем, двумя земельными участками и двумя квартирами. Кроме того, один из земельных участков был арестован.

Должник, однако, уже был готов без промедления поставить точку в этой трагической истории. Получив на Госуслугах постановление о возбуждении исполнительного производства, в трехдневный срок он полностью расплатился со взыскателем.

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