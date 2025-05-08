Новости читателей

К Победе шагом и бегом

ОтНовости Читателей

Май 8, 2025

Сегодня в Сыктывкаре судебные приставы во главе с руководителем Управления ФССП России по Республике Коми Дмитрием Кручинкиным и их дети присоединились к патриотическому пробегу «1 418 шагов до Победы», организованному МВД по Республики Коми.

Символическая акция впервые проводилась в столице региона и объединила более 1 000 человек из 20 организаций и ведомств, государственных и общественных деятелей, студентов и школьников.

Забег стартовал у памятника «Шагнувшим в бессмертие», где присутствующие почтили минутой молчания правоохранителей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и завершился у Вечного огня, к которому участники возложили красные гвоздики, символизирующие отвагу и мужество защитников Отечества.

1 418 шагов – это количество дней и ночей, которые продолжалась война. Никто из службы судебных приставов с дистанции не сошел. «До Победы» – на папиных плечах – дошел даже самый маленький патриот.

Сегодня же флаг службы поддерживал команду Управления, которая впервые участвовала в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, и заняла 8 место среди 21 команды трудовых коллективов. Борьба была серьезная: второе место от первого отделяла всего секунда. Наши бегуны отстали от лидеров на 40 секунд.

– Благодарю Рочева Пелагия, Палева Артема, Бирюкова Михаила и Глушко Людмилу за волю, готовность побеждать, улыбки, отличное настроение и отличный результат! Вперёд! – написала в чате УФССП России по Республике Коми участница эстафеты, заместитель главного судебного пристава Ирина Тропникова.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Вуктыле приставы опечатали помещения спортшколы

Май 7, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Дом Жеребцова восстановят

Май 6, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Чтобы помнили

Май 5, 2025 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

К Победе шагом и бегом

Май 8, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Вуктыле приставы опечатали помещения спортшколы

Май 7, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Оn-line Среда (27 выпуск) 30.04.2025

Май 7, 2025 5 канал Инта 0 Comments
Новости читателей

Дом Жеребцова восстановят

Май 6, 2025 Новости Читателей 0 Comments