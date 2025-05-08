К Победе шагом и бегом

Сегодня в Сыктывкаре судебные приставы во главе с руководителем Управления ФССП России по Республике Коми Дмитрием Кручинкиным и их дети присоединились к патриотическому пробегу «1 418 шагов до Победы», организованному МВД по Республики Коми.

Символическая акция впервые проводилась в столице региона и объединила более 1 000 человек из 20 организаций и ведомств, государственных и общественных деятелей, студентов и школьников.

Забег стартовал у памятника «Шагнувшим в бессмертие», где присутствующие почтили минутой молчания правоохранителей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и завершился у Вечного огня, к которому участники возложили красные гвоздики, символизирующие отвагу и мужество защитников Отечества.

1 418 шагов – это количество дней и ночей, которые продолжалась война. Никто из службы судебных приставов с дистанции не сошел. «До Победы» – на папиных плечах – дошел даже самый маленький патриот.

Сегодня же флаг службы поддерживал команду Управления, которая впервые участвовала в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, и заняла 8 место среди 21 команды трудовых коллективов. Борьба была серьезная: второе место от первого отделяла всего секунда. Наши бегуны отстали от лидеров на 40 секунд.

– Благодарю Рочева Пелагия, Палева Артема, Бирюкова Михаила и Глушко Людмилу за волю, готовность побеждать, улыбки, отличное настроение и отличный результат! Вперёд! – написала в чате УФССП России по Республике Коми участница эстафеты, заместитель главного судебного пристава Ирина Тропникова.