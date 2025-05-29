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Главный судебный пристав и детский омбудсмен Коми провели личный прием

Май 29, 2025

Жительница Сыктывкара – опекун своей внучки – является взыскателем алиментов по исполнительному производству, которое возбуждено в Подмосковье. Именно там некоторое время жила мать ребенка. Несколько месяцев назад должница вернулась в столицу Коми.

На совместный личный прием уполномоченного по правам ребенка Татьяны Козловой и главного судебного пристава Дмитрия Кручинкина взыскатель пришла за содействием в передаче исполнительного производства сыктывкарским приставам.

Напомним, согласно ст. 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительные действия в отношении должника-гражданина совершаются по его месту жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества.

На личном приеме сыктывкарке помогли оформить заявление, в котором указано фактическое место проживания должницы, и главный судебный пристав взял его рассмотрение на личный контроль.

Добавим, что сведения о матери ребенка, не выполняющей свой долг, содержатся в реестре злостных неплательщиков алиментов, так как она объявлена приставами Подмосковья в исполнительный розыск.

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