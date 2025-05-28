«Дорога к Храму».Троица.

Почему церковь в Инте называется храмом Святой Троицы? Что значит Бог один, но троичен? В чем разница между Богом-отцом, Его Сыном и Святым духом?
Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.
Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена «Троице».
00:59 Расскажите об истории возникновения праздника Святой Троицы
05:31 Что значит Бог один, но троичен? В чем разница между Богом-отцом, Его Сыном и Святым духом?
06:48 Почему наша церковь в Инте называется храмом Святой Троицы, чье это было решение?
07:53 Чем отличается Святой Дух от Божественной благодати, или это одно и то же?
09:17 Почему говорят, что Бог любит Троицу?
12:00 Как подготовиться к празднованию Троицы?
15:32 Какие молитвы читают на Троицу?
16:40 На Троицу многие стремятся посетить кладбища, чтобы помянуть усопших. Насколько это правильно?
24:02 Что можно и нельзя делать на Троицу?
Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы поднимаем и освещаем разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76.
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