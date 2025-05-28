«Дорога к Храму».Троица.





Почему церковь в Инте называется храмом Святой Троицы? Что значит Бог один, но троичен? В чем разница между Богом-отцом, Его Сыном и Святым духом?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена «Троице».

00:59 Расскажите об истории возникновения праздника Святой Троицы

05:31 Что значит Бог один, но троичен? В чем разница между Богом-отцом, Его Сыном и Святым духом?

06:48 Почему наша церковь в Инте называется храмом Святой Троицы, чье это было решение?

07:53 Чем отличается Святой Дух от Божественной благодати, или это одно и то же?

09:17 Почему говорят, что Бог любит Троицу?

12:00 Как подготовиться к празднованию Троицы?

15:32 Какие молитвы читают на Троицу?

16:40 На Троицу многие стремятся посетить кладбища, чтобы помянуть усопших. Насколько это правильно?

24:02 Что можно и нельзя делать на Троицу?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы поднимаем и освещаем разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76.

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