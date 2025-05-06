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Дом Жеребцова восстановят

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Май 6, 2025

АО «Коми коммунальные технологии» в рамках открытого конкурса ищет подрядчика для сохранения и приспособления объекта культурного наследия регионального значения – «Дома М.С. Жеребцова». Начальная максимальная цена конкурса – более 42 млн руб.
Соответствующая процедура за номером 32514770138 опубликована в единой информационной системе и на площадке РТС-тендер, заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 7 мая 2025 года. После объявления результатов конкурса победитель-подрядчик приступит к работам.

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