Дом Жеребцова восстановят

АО «Коми коммунальные технологии» в рамках открытого конкурса ищет подрядчика для сохранения и приспособления объекта культурного наследия регионального значения – «Дома М.С. Жеребцова». Начальная максимальная цена конкурса – более 42 млн руб.

Соответствующая процедура за номером 32514770138 опубликована в единой информационной системе и на площадке РТС-тендер, заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 7 мая 2025 года. После объявления результатов конкурса победитель-подрядчик приступит к работам.

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