Новости читателей

Чтобы помнили

ОтНовости Читателей

Май 5, 2025

Если экспонаты можно трогать, даже взрослые становятся детьми.

В канун 80-летия Великой Победы сотрудники аппарата Управления ФССП России по Республике Коми и председатель Общественного совета Елена Вирзум посетили музей военной истории «Чтобы помнили», который расположен в сыктывкарском Доме дружбы народов.

На нескольких квадратных метрах плотно расставлены артефакты-свидетели нескольких войн. Экспозиция постоянно пополняется – в том числе благодаря поисковым отрядам, которые год за годом методично просеивают землю с полей крупных сражений Великой Отечественной и передают в музей личные вещи фронтовиков. Медальон, посуда, бритва – все, что принадлежало солдату, через 80 лет перестает быть заурядным предметом обихода.

– Как прошла экскурсия? На пять с плюсом! – говорит экскурсовод – куратор музея, член Общественного совета Вадим Давыдов. – Было много вопросов, а это значит, что посетители погружены в тему. «Неживые» экспонаты стали поводом для живого диалога об истории нашей страны, полной трагических и великих событий.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Вуктыле приставы опечатали помещения спортшколы

Май 7, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Дом Жеребцова восстановят

Май 6, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Особенности погребальных традиций и кремации в разных странах

Апр 30, 2025 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Вуктыле приставы опечатали помещения спортшколы

Май 7, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Оn-line Среда (27 выпуск) 30.04.2025

Май 7, 2025 5 канал Инта 0 Comments
Новости читателей

Дом Жеребцова восстановят

Май 6, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Чтобы помнили

Май 5, 2025 Новости Читателей 0 Comments