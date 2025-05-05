Если экспонаты можно трогать, даже взрослые становятся детьми.

В канун 80-летия Великой Победы сотрудники аппарата Управления ФССП России по Республике Коми и председатель Общественного совета Елена Вирзум посетили музей военной истории «Чтобы помнили», который расположен в сыктывкарском Доме дружбы народов.

На нескольких квадратных метрах плотно расставлены артефакты-свидетели нескольких войн. Экспозиция постоянно пополняется – в том числе благодаря поисковым отрядам, которые год за годом методично просеивают землю с полей крупных сражений Великой Отечественной и передают в музей личные вещи фронтовиков. Медальон, посуда, бритва – все, что принадлежало солдату, через 80 лет перестает быть заурядным предметом обихода.

– Как прошла экскурсия? На пять с плюсом! – говорит экскурсовод – куратор музея, член Общественного совета Вадим Давыдов. – Было много вопросов, а это значит, что посетители погружены в тему. «Неживые» экспонаты стали поводом для живого диалога об истории нашей страны, полной трагических и великих событий.