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Алименты с неофициального дохода

Май 23, 2025

– Мать двоих детей, которые находятся в приемной семье, задолжала больше миллиона рублей. В начале этого года женщина трудоустроилась и стала выплачивать алименты из официального заработка. Однако есть достоверная информация, что у нее есть и неофициальный доход. Можно ли удерживать с него алименты? – с таким вопросом на прямую линию в Общественной приемной главы Республики Коми обратилась жительница села.

Заместитель главного судебного пристава Республики Коми Максим Орлов напомнил, что алименты выплачиваются из всех видов дохода. Но когда речь идет о доходе неофициальном, его наличие придется доказывать в суде:

— Если должник, который обязан платить алименты в доле от заработной платы, получает неофициальный доход, взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и представить суду доказательства получения такого дохода. Судя по тому, что нам рассказала заявительница, такие доказательства у нее есть, и это дает основания  предполагать положительную судебную перспективу.

Добавим, что вопросы, поступающие в ходе подобных прямых линий, рассматриваются Управлением ФССП России по Коми как официальные обращения. Кроме устных разъяснений граждане получают письменные ответы.

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