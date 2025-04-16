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В Сыктывкаре стажер не дал себя уволить

ОтНовости Читателей

Апр 16, 2025

По мнению директора, юрист не выдержал испытание: компанию не устроили ни профессиональные, ни личные качества молодого человека.

Однако при увольнении стажера в связи с неудовлетворительным результатом испытаний работодатель не учел все тонкости трудового законодательства. В частности, уведомил о прекращении договора ненадлежащим образом, не конкретизировал в приказе свои претензии.

Уволенный обратился за судебной защитой и выиграл дело. Суд восстановил юриста в должности и взыскал в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда – всего 252 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 1 направила постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет юридического лица-должника на портале Госуслуг. Этого было достаточно, чтобы компания немедленно перевела на депозит службы всю сумму долга.

С начала года приставы Коми окончили фактическим исполнением 128 исполнительных производств о взыскании оплаты труда. Работникам перечислено около 9 млн рублей.

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