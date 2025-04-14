В Сыктывкаре объявленный в розыск должник задержан в суде

В отношении гражданина 1960 г. р. приставы Коми возбудили 28 исполнительных производств различных категорий на сумму, приближающуюся к 1,6 млн рублей.

Исполнительные действия по месту регистрации позволили сделать вывод, что должник переехал из Удорского района в Сыктывкар. Но где он живет? Судебный пристав-исполнитель ОСП по Удорскому району объявила исполнительный розыск.

Выполнить задание разыскнику помогли судебные приставы по ОУПДС, которые обеспечивают пропускной режим в помещениях судебных участков столицы Коми.

Должник, объявленный в розыск, явился по своей надобности в канцелярию мирового судьи и был немедленно задержан.

Судебные приставы по ОУПДС известили инициатора розыска – судебного пристава-исполнителя – и передали задержанного прибывшему на место разыскнику для проведения необходимых процессуальных действий.