Новости читателей

В Сыктывкаре должник остался без автомобиля

ОтНовости Читателей

Апр 17, 2025

В отношении сыктывкарца 1994 года рождения в двух отделениях судебных приставов возбуждены десятки исполнительных производств о взыскании штрафов ГАИ и платы за жилищно-коммунальные услуги.

Как взыскать долги, когда нет ни денег на счетах, ни официальных доходов? Приставы ОСП по взысканию административных штрафов нашли спрятанный в сугробе Меrcedes-Benz, наложили арест и стали готовить транспорт к продаже на торгах.

Должник, впечатленный мерой принудительного исполнения, тут же погасил часть долга. По его мнению, тем самым он сохранил иномарку за собой, а посему перегнал авто на другую стоянку и перестал выходить на связь с приставом.

Снова найти имущество должника органам принудительного исполнения помогли автоинспекторы, которые зафиксировали передвижение арестованного транспортного средства.  Приставы объехали указанный ГАИ пригород и, обнаружив Меrcedes-Benz, вызвали эвакуатор.

Чтобы вернуть себе автомобиль, сыктывкарцу придется полностью оплатить долги по исполнительным производствам – но теперь с учетом расходов на транспортировку и хранение транспорта на спецстоянке.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Сыктывкаре стажер не дал себя уволить

Апр 16, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Должник из Сыктывдина возместил вред от потери кормильца

Апр 15, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

В Сыктывкаре объявленный в розыск должник задержан в суде

Апр 14, 2025 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Сыктывкаре должник остался без автомобиля

Апр 17, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Сыктывкаре стажер не дал себя уволить

Апр 16, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Должник из Сыктывдина возместил вред от потери кормильца

Апр 15, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Сыктывкаре объявленный в розыск должник задержан в суде

Апр 14, 2025 Новости Читателей 0 Comments