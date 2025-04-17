В Сыктывкаре должник остался без автомобиля

В отношении сыктывкарца 1994 года рождения в двух отделениях судебных приставов возбуждены десятки исполнительных производств о взыскании штрафов ГАИ и платы за жилищно-коммунальные услуги.

Как взыскать долги, когда нет ни денег на счетах, ни официальных доходов? Приставы ОСП по взысканию административных штрафов нашли спрятанный в сугробе Меrcedes-Benz, наложили арест и стали готовить транспорт к продаже на торгах.

Должник, впечатленный мерой принудительного исполнения, тут же погасил часть долга. По его мнению, тем самым он сохранил иномарку за собой, а посему перегнал авто на другую стоянку и перестал выходить на связь с приставом.

Снова найти имущество должника органам принудительного исполнения помогли автоинспекторы, которые зафиксировали передвижение арестованного транспортного средства. Приставы объехали указанный ГАИ пригород и, обнаружив Меrcedes-Benz, вызвали эвакуатор.

Чтобы вернуть себе автомобиль, сыктывкарцу придется полностью оплатить долги по исполнительным производствам – но теперь с учетом расходов на транспортировку и хранение транспорта на спецстоянке.