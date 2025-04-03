Участник СВО из Ижемского района погасил крупный долг по алиментам

Уроженец Ижемского района 1983 г. р. был из тех, кого нужно принуждать к исполнению родительских обязанностей. Имея финансовые обязательства перед двумя детьми, он подолгу нигде не работал, на учете в Центре занятости не состоял. К декабрю прошлого года задолженность по алиментам превышала 750 тыс. рублей.

За неуплату средств на содержание детей мужчина дважды привлекался к административной ответственности и был в шаге от уголовной.

После заключения контракта с министерством обороны ситуация изменилась кардинально. Чтобы должник выплачивал текущие алименты и гасил долг, пристав обратила взыскание на 70 % довольствия военнослужащего. Но самому отцу этого оказалось мало – он самостоятельно перечислил в пользу дочерей крупные суммы.

Ижемец снял с себя груз многолетнего долга и дал девочкам-подросткам то, что они так ждали от отца долгие годы.